È iniziata l'audizione di Gratteri davanti alla Commissione antimafia – VIDEO Il procuratore di Catanzaro è arrivato in Prefettura affiancato dall'aggiunto Capomolla. Al termine dell'incontro una conferenza stampa

CATANZARO Proseguono nella prefettura di Catanzaro le audizioni della Commissione parlamentare antimafia, in missione in Calabria per fare il punto sulla lotta alla ‘ndrangheta. A essere audito, in questi minuti, è il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, affiancato dal procuratore aggiunto, Vincenzo Capomolla. Al termine dell’audizione di Gratteri, è prevista una conferenza stampa con il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra. La Commissione parlamentare antimafia si tratterrà a Catanzaro anche domani per altre audizioni.