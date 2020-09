Covid a Lamezia, cinque nuovi casi. Positivi due alunni della “Borrello-Fiorentino” L’Asp di Catanzaro ha disposto ulteriori tamponi per il personale scolastico mentre due classi sono attualmente in quarantena, in attesa di conoscere l’esito che non arriverà prima di domani Stampa articolo

LAMEZIA TERME Continua a salire il numero dei casi positivi al Covid a Lamezia Terme. Sono infatti cinque i nuovi casi registrati e tutti legati allo stesso nucleo familiare del soggetto risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi.

Ma c’è apprensione anche per l’istituto comprensivo “Borrello-Fiorentino”. Due dei nuovi casi positivi registrati, infatti, sono alunni che frequentano la scuola. L’Asp di Catanzaro ha così disposto ulteriori tamponi per il personale scolastico mentre due classi sono attualmente in quarantena, in attesa di conoscere l’esito che non arriverà prima di domani. Intanto per tutti è stata già disposta la quarantena obbligatoria, con apposita ordinanza firmata dal sindaco, Paolo Mascaro.

Fino a lunedì scorso a Lamezia erano stati accertati 13 casi di positività, di cui 3 ricoveri e 10 isolamenti domiciliari.