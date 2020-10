Bianchi: «Migliorare le infrastrutture sociali per investire sulla Calabria» Il direttore dello Svimez, intervenuto a un dibattito organizzato dal catanzarese del Pd, sottolinea: «Questa regione dimostra che molte cose non funzionano, eppure si può fare impresa e innovazione» Stampa articolo

Condividi su









CATANZARO «Riequilibrare le condizioni di partenza rispetto alle altre aree del Paese può essere l’elemento per creare crescita in Calabria». Lo ha detto il direttore della Svimez, Luca Bianchi, a Catanzaro, nel corso di un dibattito organizzato da un circolo cittadino del Pd. «La Calabria – ha sostenuto Bianchi – è il luogo in cui certi contrasti sono più evidenti. Da un lato ha, soprattutto negli indicatori dei servizi pubblici, i livelli più bassi nel Mezzogiorno ma al tempo stesso ha aree di eccellenza, penso ad alcune università, al numero di start up calabresi che è il più alto d’Italia, ad alcune grandi aziende calabresi già collocate in questa regione: questo vuole dire – ha aggiunto il direttore della Svimez – che dobbiamo anzitutto migliorare il contesto, migliorare la qualità del tessuto sociale della Calabria e su questo investire risorse, non continuare a utilizzare risorse per finanziare imprese decotte, o interventi senza futuro. La priorità delle infrastrutture sociali, che incidono sulla qualità della vita dei cittadini, è un tema fondamentale su cui concentrare le risorse». Secondo Bianchi, «proprio in questa regione, nella quale si dimostra che da un lato molte cose non funzionano ma dall’altro si può fare impresa e innovazione, riequilibrare le condizioni di partenza rispetto alle altre aree del Paese può essere l’elemento per creare crescita». Bianchi è intervenuto a un dibattito organizzato dal circolo Pd di Catanzaro Ovest, dibattito incentrato sul libro “Divario di cittadinanza” scritto dallo stesso direttore della Svimez con Antonio Fraschilla.