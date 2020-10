Roccella Jonica, nuovo sbarco di migranti. Il terzo in due giorni Dopo l’arrivo di ieri, questa sera una nuova imbarcazione ha raggiunto il porto della città calabrese. A bordo 150 persone tra le quali donne e minori Stampa articolo

ROCCELLA JONICA Un altro gruppo di migranti è sbarcato in Calabria, il secondo in poco meno di un giorno a Roccella Jonica. Qui, infatti, l’imbarcazione “Nuri Reis”, battente bandiera italiana, è stata intercettata da una motovedetta dalla Capitaneria di Porto a poche miglia dalla costa e con a bordo poco più di 150 persone.

A bordo diverse famiglie, donne e bambini tutti originari della Siria, Pakistan e Bangladesh. Per tutti sono stati attivati i protocolli di sicurezza e sottoposti ai tamponi.