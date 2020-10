Coronavirus, a Borgia positivo un bambino della scuola elementare L’annuncio sui Facebook del sindaco Elisa Sacco: «Sta bene, era già in isolamento, nel pomeriggio si eseguiranno i tamponi a tutti i suoi compagni di classe» Stampa articolo

BORGIA «Purtroppo una notizia che non avrei voluto darvi. Nella scuola primaria di Roccelletta un piccolo alunno è risultato positivo al Covid-19». Lo rende noto su facebook il sindaco di Borgia, Elisa Sacco. «La classe – ha specificato poi la Sacco – è già in isolamento e tutte le procedure sono state attivate. Il nostro piccolo eroe sta bene ed era già in isolamento, la positività deriva da un focolaio di un comune vicino già rilevato. Pomeriggio saranno eseguiti i tamponi a tutti i compagni di classe. Un abbraccio a tutti i bimbi che sono molto coraggiosi ed ai genitori». «Abbiamo una grande prova da superare, ma sono sicura che andrà benissimo», ha concluso il sindaco di Borgia.