Tir contro il guardrail sull’A2 a Castrovillari, interviene l’elisoccorso Traffico momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine Stampa articolo

Condividi su









CASTROVILLARI Un tir finito contro il guardrail ha provocato il blocco, prima, e poi disagi alla circolazione sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, a Castrovillari. La chiusura temporanea, in entrambe le direzioni, si è resa necessaria per consentire l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il conducente del mezzo pesante in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

La circolazione, adesso, è ripresa ma solo sulla corsia di marcia normale in entrambe le direzioni, per consentire ai tecnici dell’Anas di rimuovere i detriti. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.