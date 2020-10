Il saluto della Giunta regionale: «Jole era la madre di tutti» Parole di cordoglio per la governatrice anche dai “suoi” assessori che la ricordano «attenta, giusta e amorevole». «Nelle nostre riunioni non abbiamo mai fatto cenno a un addio prematuro, così doloroso» Stampa articolo

CATANZARO «È stato un soffio, un soffio di entusiasmo, di forza e di amore: di amore per la nostra terra, da difendere da tutto e da tutti. Nella consapevolezza che la Calabria debba finalmente ritrovare l’orgoglio e la capacità di mostrare la sua infinita bellezza. Jole, la nostra cara Jole, credeva profondamente a tutto questo. E adesso è impossibile e straziante dirle addio». È quanto affermano gli assessori della giunta regionale della Calabria. «Nelle nostre riunioni di giunta – proseguono – non abbiamo mai fatto cenno alla possibilità di un addio così prematuro, così doloroso. I nostri incontri sono sempre stati pieni di vita e di energia. Grazie a Jole e alla sua forza d’animo, affrontavamo tutto con entusiasmo, passione e speranza. Ora, purtroppo, ancora increduli per quanto accaduto, dobbiamo salutarla, con il cuore colmo di dolore». «La giunta regionale della Calabria – concludono gli assessori – era una grande famiglia e Jole era la madre di tutti, sempre attenta, sempre giusta e amorevole. Erano tantissimi a volerle bene. Ha lasciato un vuoto incolmabile».