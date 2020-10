Covid, emergenza ricoveri al Gom di Reggio. Sono rimasti solo 20 posti I posti rimasti sono solo 20 ma la stima prevede una crescita di quasi 4-5 nuovi ricoveri al giorno. Il che significa che entro fine mese anche quei posti letto saranno saturati Stampa articolo

di Fabio Papalia

REGGIO CALABRIA Situazione già da piena emergenza al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria dove oggi i ricoveri di pazienti Covid sono arrivati a quota 52. Un numero esorbitante rispetto alla cronica carenza del personale ma anche rispetto ai posti letto disponibili. Nell’edificio Covid, riaperto dopo che in estate era stata salutata la sua chiusura, ad oggi sono rimasti solo 20 posti. L’algoritmo utilizzato dal Gom però prevede una stima di crescita importante, di quasi 4-5 nuovi ricoveri al giorno. Il che significa che entro fine mese anche quei posti letto saranno saturati.

Si sta valutando di chiudere altri reparti per reperire posti letto, una scelta dolorosa che implica che chi necessita di altro tipo di cure, anche urgenti, non potrà ricevere assistenza medica. L’allarme rosso però è quello del personale, in quanto le pressanti richieste del Gom sono state disattese finora sia dalla struttura commissariale, che ha approvato un piano del fabbisogno basso e al di sotto delle effettive esigenze, sia dal commissariamento Covid, che tuttora non ha sbloccato i fondi destinati alle assunzioni per far fronte all’emergenza della pandemia.