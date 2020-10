Docente positivo a Strongoli. Chiuse tutte le scuole La decisione è stata adottata dal sindaco Sergio Bruno dopo il contagio accertato in un istituto del centro crotonese. L’ordinanza è in vigore dal 26 al 31 ottobre Stampa articolo

STRONGOLI Il sindaco di Strongoli, Sergio Bruno, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel comune dal 26 al 31 ottobre a causa della riscontrata positività di un docente della scuola. L’ordinanza è stata firmata oggi, domenica 25 ottobre 2020, in seguito a comunicazione Asp di Crotone di accertamento caso di positività di persona frequentante l’istituto omnicomprensivo. Si tratta di una misura presa in via precauzionale e al fine di procedere alla sanificazione di tutti gli ambienti scolastici. «Sono state attivate tutte le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente in materia – si legge in una nota del Comune di Strongoli – e si invita tutta la cittadinanza, al rispetto rigoroso delle regole e delle norme anti-contagio a salvaguardia della salute pubblica. Le persone direttamente coinvolte saranno contattate dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp».