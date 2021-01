Covid, due nuovi decessi a Morano Sale il numero delle persone risultate positive al Coronavirus nel centro del Pollino. Così come la conta dei morti. Complessivamente nella cittadina si sono registrati 5 decessi e 61 infetti Stampa articolo

MORANO CALABRO Due nuovi decessi e quattro ulteriori contagi a Morano Calabro. È l’amministrazione comunale della cittadina del Pollino a riformulare la conta del focolaio scoppiato nel centro del cosentino.

In particolare le persone risultate positive al Covid, segnala il bollettino pubblicato sul sito del Comune, allo stato attuale sono 61 di cui 19 al test antigeno e 42 al tampone molecolare. Aumenta anche il numero dei morti che dopo i due decessi registrati in un solo giorno sale a 5. A questo proposito il sindaco e l’amministrazione comunale hanno espresso cordoglio alle famiglie colpite dal lutto. «La scomparsa, causa Covid, di altre due concittadine – si legge sul profilo social del Comune di Morano – segna profondamente la comunità e diventa per tutti un ulteriore motivo di riflessione. Giunga alle famiglie interessate la vicinanza e la solidarietà della Giunta e del Consiglio comunale».