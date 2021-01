Spostamenti limitati fino al 15 e weekend da “zona arancione” A fronte dell’imminente scadenza del decreto in vigore, il governo prepara le nuove misure. Tutta Italia sarà arancione il 9 e 10 gennaio e ci si potrà spostare tra regioni solo per motivi di necessità. Stampa articolo

ROMA Nel weekend del 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione: tra queste, le chiusure di bar e ristoranti anche a pranzo, ma aperti solo per la vendita da asporto. Dal 7 gennaio e fino al 15, data di scadenza dell’ultimo dpcm, viene consentito lo spostamento tra le regioni solo per ragioni di necessità. Sono queste alcune delle ipotesi emerse nel vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione di maggioranza, il ministro Francesco Boccia e membri del Cts. Si valuta il coprifuoco alle ore 20.

Altra misura sta nella proroga del divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici, minori di 14 anni esclusi. L’ipotesi è emersa durante il vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazone della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e membri del Cts. La misura, già prevista nel decreto natalizio in scadenza il 6 gennaio, sarabbe prorogata fino al 15 del mese.