«Jacqueline non ha avuto più la forza di reagire» La storia della bimba originaria del vibonese aveva commosso tutti. Il decesso nella notte all'ospedale di Cosenza dove era ricoverata dal mese di Febbraio.

COSENZA Jacqueline non ce l’ha fatta. La sua storia aveva commosso i tanti calabresi che in questi mesi si erano mobilitati per sostenere – attraverso una campagna di crowfunding – la famiglia della piccola ricoverata da quasi un anno nel reparto di Rianimazione Pediatrica dell’ospedale Annunziata di Cosenza. «A tre mesi è stata colpita da una meningite da pneumococco che ha provocato un grave danno celebrale, racconta al Corriere della Calabria il dottor Gianfranco Scarpelli primario del reparto di Neonatologia dell’ospedale di Cosenza. «Dal mese di Febbraio dello scorso anno – continua il dottore – ci siamo presi cura delle bimba, fino a questa notte quando è sopraggiunto il decesso». Le condizioni di Jacqueline si sono aggravate nell’ultima settimana, «ha avuto febbre ed ha sviluppato un idrocefalo e purtroppo il suo cuoricino non ha retto». In questi mesi i dottori hanno lavorato incessantemente con la speranza di dimettere Jacqueline consentendole di far ritorno a casa ma «le sue condizioni non l’hanno permesso ed oltretutto avrebbe avuto bisogno di assistenza h24». La piccola, originaria del vibonese, dopo aver lottato strenuamente «non ha più avuto la forza di reagire».