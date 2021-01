Catanzaro, Tallini e Abramo al duello finale. Fiorita: «Il sindaco si dimetta» Nuovo scontro tra i due big del centrodestra, sempre meno alleati e sempre più ai ferri corti. Dure accuse del consigliere regionale al primo cittadino: «Vale zero in politica». Aria di crisi nella maggioranza di centrodestra al Comune. “Cambiavento” all’attacco Stampa articolo

CATANZARO Una “guerra”, che proietta ombre sinistre e minacciose sul Comune di Catanzaro. Centrodestra in fortissima fibrillazione per il nuovo fronte di tensione tra il sindaco Sergio Abramo e il consigliere regionale di Forza Italia, Mimmo Tallini, già presidente di Palazzo Campanella fino al suo coinvolgimento nell’inchiesta “Farmabusiness” ma ora di nuovo tornato a ruggire dopo l’annullamento della misura cautelare a suo carico. In queste ultime ore il gioco si è fatto di nuovo pesante dopo che Tallini, parlando con alcuni organi di informazione, ha lanciato dure accuse ad Abramo, riaccendendo il dibattito nato all’indomani dell’inchiesta “Farmabusiness”, rinfocolando i venti di crisi al Comune e inducendo una parte dell’opposizione di centrosinistra – segnatamente “Cambiavento” di Nicola Fiorita – a invitare i contendenti a parlare alla città con cuore aperto e con il linguaggio della verità e, in particolare, Abramo, a dimettersi.

LA POLEMICA ABRAMO-TALLINI Gli albori della nuova “guerra” tra Abramo e Tallini, legati da una ventennale alleanza politica molto solida, a parte temporanei momenti di frizione, sono datati il 19 novembre, giorno in cui Tallini finisce ai domiciliari con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico mafioso nell’ambito dell’inchiesta “Farmabusiness”. Intervistato dal Tg3, Abramo “scivola” sulle parole, affermando di essere vicino alla persona di Tallini «ma distante dai suoi comportamenti, che mi hanno anche creato dei problemi». È il putiferio: la figlia di Tallini redarguisce Abramo sfidandolo a dire quali fossero i comportamenti del padre che l’hanno messo in difficoltà, e ricordando al sindaco di aver «gestito tutto quello che c’è da gestire in Comune in maniera diretta e solitaria». Sembra il preludio alla rottura definitiva tra Abramo e Tallini, ma Forza Italia non affonda e resta al suo posto, Le acque si calmano ma solo per pochi giorni. A riagitarle, rumorosamente, è Tallini, nel frattempo ritornato in libertà e in Consiglio regionale: ospite di un talk web, Tallini va giù pesante, dando dello «zero in politica» ad Abramo e poi colpendo con guantoni imbottiti: «Nella gestione il sindaco ha assunto decisioni in particolare nella nomina dei dirigenti e negli affidamenti non sempre in linea con i dettati normativi». Quindi altre considerazioni di Tallini su alcune vicende molto “sensibile” delle amministrazioni Abramo, come Parco Romani e il piano regolatore. Accuse che sono un macigno, ma dal sindaco e dal suo entourage nessuna replica mentre fioccano le voci di dimissioni degli esponenti di Forza Italia dalla Giunta comunale o di un Abramo che mediterebbe di cacciare gli azzurri dall’esecutivo puntando su un nuovo perimetro della maggioranza (ma ad Abramo conviene davvero uno “strappo” del genere da Forza Italia a trattative per le Regionali in corso?). Nei corridoi del Comune il centrodestra oggi mostra i volti di un tranquillità che è però solo apparente, perché una nuova crisi nella maggioranza è dietro l’angolo e l’impressione di essere al duello finale tra i due big del centrodestra è fortissima.

“CAMBIAVENTO ALL’ATTACCO” Prova a scalfire il silenzio del centrodestra “Cambiavento” di Nicola Fiorita, che oggi ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha invocato le dimissioni di Abramo (e dell’intero Consiglio comunale) ed è stata lanciata una petizione con raccolta di firme per lo scopo. «Piaccia o non piaccia, nel bene e nel male, Tallini – ha sostenuto Fiorita – è stato un protagonista della storia politica di Catanzaro negli ultimi 30 anni, le sue non sono dichiarazioni di un passante, perché è stato l’artefice di tutte le vittorie elettorali di Abramo, soprattutto dell’ultima vittoria, della quale le liste di Tallini sono state l’architrave. Questa conferenze stampa non è sulle questioni giudiziarie, non siamo noi a dover dare sentenze, ma è motivata dal fatto che c’è una questione politica enorme, perché tale l’hanno resa i protagonisti. Abramo si è espresso con toni allusivi che non fanno onore a un sindaco di una città capoluogo di regione, toni allusivi che Catanzaro non merita. Quali sono i comportamenti di Tallini che hanno creato problemi d Abramo? Ancora oggi non è stato detto. Altrettanto gravi sono le ultime dichiarazioni di Tallini: Abramo – ha proseguito il leader di “Cambiavento” – deve dire se e come sono state fatti nomine e affidamenti, perché la città deve sapere se sono stati fatti fuori dai dettami normativi. Abramo ormai vive solo per il potere, quando Tallini gli dà zero in politica mi sa che ha ragione. Abramo la smetta di fare come al solito come le tre scimmiette: non vede, non sente, non parla. La smetta di nascondersi e di scappare. A loro volta la maggioranza di centrodestra e la Giunta comunale prendano atto di non aver più niente da dire e da dare alla città così come – ha concluso Fiorita – un Consiglio comunale che non sta nemmeno ragionando sul rischio di una commissione d’accesso a Palazzo De Nobili che sarebbe un’onta insopportabile per Catanzaro. La situazione è implosa e secondo me non ci sono margini per una ricomposizione tra Abramo e Tallini. Catanzaro non ne può più di questa situazione». Con Fiorita hanno partecipato alla conferenza stampa Nunzio Belcaro, capogruppo comunale di “Cambiavento”, Gianmichele Bosco ed Eugenio Occhini che hanno lanciato la raccolta delle firme per le dimissioni di Abramo, e Marziale Battaglia, capogruppo di “Alleanza civica” alla Provincia. (a. c.)