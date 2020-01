Reggio, incendiata una macelleria. Si segue la pista delle intimidazioni Ignoti hanno dato alle fiamme l’ingresso del punto vendita ed il deposito in via Aschenez. Sull’episodio indaga la polizia

Condividi su









REGGIO CALABRIA La scorsa notte ignori hanno cosparso di liquido infiammabile e incendiato l’ingresso del punto vendita e del deposito di una macelleria del centro, in via Aschenez. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente evitando danni ben più gravi, per la presenza di una bombola di Gpl che per le fiamme nel locale stava disperdendo il gas contenuto. Sull’episodio indaga la polizia.