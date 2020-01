Aiello: «La prossima settimana svelerò i nomi di tre assessori» – VIDEO Il candidato M5S: «Sceglieremo chi guiderà Turismo, Agricoltura e Innovazione nella futura giunta, tre figure assenti nella passata legislatura»

LAMEZIA TERME «La prossima settimana annuncerò i profili scelti per guidare gli assessorati al Turismo, Agricoltura e Innovazione della Regione Calabria». Ad annunciarlo ai microfoni del Corriere della Calabria, il candidato governatore del Movimento Cinquestelle, Francesco Aiello intervenuto a margine di un incontro organizzato da Confcommercio Calabria nella sede di Unioncamere a Lamezia Terme.

«Sceglieremo chi dovrà guidare i tre assessorati – continua Aiello – assenti nella precedente legislatura. Il turismo è un settore strategico, e poi l’agricoltura che resta fondamentale per le attività economiche di breve e lungo periodo del territorio calabrese e soprattutto l’innovazione». «Tre figure determinanti – chiosa il candidato pentastellato – per delineare l’approccio sistemico allo sviluppo che vogliamo imprimere da qui a qualche anno».