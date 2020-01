REGIONALI 2020 | Ecco come hanno voltato le province Callipo perde anche nel suo territorio. Nel Vibonese non va oltre il 37,85% contro il 54,27 di Santelli. Nel Crotonese vince l’esponente azzurra anche se con minore distacco

CATANZARO Lo scrutinio dei voti delle Regionali 2020 restituisce un quadro complessivo anche degli assetti politici dei vari territori. Facendo comprendere come i calabresi hanno votato nelle varie province. Così emerge che neppure nel Vibonese – territorio d’elezione del candidato del centrosinistra – Pippo Callipo riesce a spuntarla. Qui infatti anche se il divario rispetto al resto della regione è minore, il “Re del Tonno” si ferma al 37,85 per cento contro il 54,27 della rivale. Jole Santelli totalizza nella terra di Callipo 36.605 voti, mentre l’imprenditore pizzitano si ferma a 25.529 consensi. Male nel Vibonese gli altri due pretendenti al “trono”: Francesco Aiello ha ottenuto 3.283 voti pari al 4,87%, Carlo Tansi raccoglie 2.029 preferenze (3,01%).

È il Crotonese il territorio dove il divario tra i due principali competitor è minore: meno di 13 punti percentuali (per l’esattezza il 12,82%). Ma è sempre Santelli ad avere avuto la meglio con 27.451 voti ha raccolto il 46,08% dei consenti contro i 19.817 di Callipo (33,26%). In questa provincia si segnala una buona performance dello schieramento che sosteneva Francesco Aiello che nel crotonese ottiene l’11,88% ( cioè 7.077 voti). Ultimo Carlo Tansi con 5.230 voti pari al 8,78%. Se fosse per questi dati entrambi gli schieramenti supererebbero la soglia di sbarramento.