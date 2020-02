Bevacqua spinge per il “nuovo Pd”. «Adesso comincia la vera battaglia» Il consigliere regionale eletto nella lista del Partito Democratico parteciperà all’incontro previsto nel pomeriggio di lunedì con il segretario Nicola Zingaretti. «Il tempo delle nomenclature autoreferenziali che si autoriproducono credo sia finito»

CATANZARO Agita e non poco il mondo dei democratici calabresi il ritorno di Nicola Zingaretti. Gli appelli sono tantissimi, forse, nonostante la sconfitta l’essere stati il partito (scorporato dalle coalizioni) ad essere più votato ha di molto galvanizzato l’ambiente. Jole Santelli è il presidente, il centrodestra governa, ma ai punti i dem vincono e da questo c’è intenzione di ricominciare. «Abbiamo perso? Sì, non ci possono essere dubbi. La mia personale affermazione e la riconferma in consiglio regionale, non cancellano certo in me il sapore amaro di una sconfitta chiara dello schieramento a fianco di Callipo – dichiara Domenico Bevacqua -. La battaglia è finita? No, nient’affatto: comincia adesso ed è, a mio avviso, ancora più importante della competizione elettorale in sé». Smaltite le fatiche elettorali i democratici adesso vogliono con forza portare avanti una opposizione che sia sana, ma allo stesso tempo capace di intercettare i consensi utili non appena gli elettori saranno richiamati alle urne. «E’ una battaglia che non si gioca sui voti ma su un modo di essere, sull’esempio concreto che, in quanto rappresentanti delle istituzioni, intendiamo dare ai corregionali che ci hanno votato, a quelli che non ci hanno votato e, più di tutti, ai troppi che non sono andati a votare – continua Bevacqua -. Una politica sana e di servizio, una politica che non promette la luna e non inganna a ridosso delle elezioni è possibile. La mia affermazione lo testimonia e dovrebbe far riflettere quanti ancora si ostinano a non credere che ci sia una società calabrese libera e pronta a premiare l’impegno quotidiano, la frequentazione costante delle comunità e il radicamento nei territori». Sembrerebbero dunque maturi i tempi per un coinvolgimento di tantissime persone che in questo mese di campagna elettorale si sono riavvicinati al Partito Democratico, apprezzando il lavoro svolto da Zingaretti e che nei democratici intravede il freno all’onda populista e sovranista che le destre potrebbero imporre all’intero paese. «Oggi c’è una forza politica che ha cominciato con coraggio e determinazione un percorso di pulizia e di rinnovamento ed è il PD, risultato primo partito della Calabria. La strada per il Pd è questa e non può essere diversa: apertura, ascolto, coinvolgimento, allargamento, proposte fattive, capacità di far comprendere il senso di un’alternativa reale alla destra populista. Il segretario nazionale Zingaretti sta mostrando senza tentennamenti una linea che non può subire rallentamenti. Ribadirò con forza al segretario Zingaretti che, ancora una volta con la sua presenza, testimonia con la vicinanza ed il supporto al progetto, tali ragioni – conclude il consigliere regionale -. Gli parlerò di come, anche io nel mio piccolo, con Zonadem, da quasi un decennio, mi sono testardamente incamminato su questo sentiero che è l’unico in grado di approdare alla costruzione ed al consolidamento di un campo riformista plurale e radicalmente democratico. E le ragioni del mio successo si trovano tutte in questa mia idea che ha portato all’impegno di giovani, di donne, di amministratori locali, di professionisti; oggi tutti in campo in ogni realtà del territorio a sostenere la mia candidatura. Tutti pronti a rafforzare il coraggio dimostrato dal segretario nazionale Zingaretti nel rompere incrostazioni del passato. Il tempo delle nomenclature autoreferenziali che si autoriproducono credo sia finito. Quando si fa parte di una comunità politica non ci si affida alle scorciatoie, ma si dimostra coerenza e si accetta la democratica competizione interna.

Ecco perché a quanti hanno deciso di percorrere altre strade per inseguire ambizioni esclusivamente personali, occorre augurare ogni bene ma bisogna mettere un punto fermo. Indietro non si torna».