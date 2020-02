Regionali, proclamati i consiglieri eletti nella circoscrizione Calabria nord Confermati i seggi conquistati dai candidati alla scorsa competizione elettorale per il rinnovo del consiglio regionale calabrese

COSENZA Sono stati proclamati eletti i consiglieri regionali che si sono candidati nella circoscrizione nord della Calabria. Nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio nel tribunale di Cosenza hanno ufficialmente assunto l’incarico di componenti dell’assise regionale: Pierluigi Caputo, eletto nella lista Jole Presidente; Gianluca Gallo e Antonio De Caprio eletti nella lista di Forza Italia; Luca Morrone eletto nelle fila di Fratelli d’Italia, Pietro Molinaro che si siederà alla Cittadella regionale tra i ranghi leghisti e Giuseppe Graziano eletto nella lista dell’Udc. Saranno loro a sostenere per la circoscrizione della provincia di Cosenza la maggioranza del presidente Jole Santelli. Proclamazione degli eletti anche nella minoranza. In consiglio siederanno infatti Mimmo Bevacqua e Carlo Guccione eletti nel Partito Democratico; Giuseppe Aieta candidato eletto della lista Democratici e Progressisti e Graziano di Natale eletto nella lista civica del candidato presidente Pippo Callipo, Io resto in Calabria.