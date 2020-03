EYPHEMOS | Siclari potrà presentare una memoria scritta alla giunta per le immunità entro il 23 marzo Il senatore di Forza Italia è accusato di di presunto scambio voti politico-mafioso. Oggi è iniziato l’esame della richiesta d’arresto presentata dalla Dda di Reggio

Condividi su









ROMA Il senatore di Forza Italia Marco Siclari, accusato dalla Dda di Reggio Calabria di scambio elettorale politico-mafioso, avrà tempo fino al 23 marzo per decidere se presentarsi in Giunta per le immunità o se depositare una memoria scritta. Lo ha stabilito la stessa giunta che questa sera ha iniziato l’esame della richiesta di arresto presentata dai magistrati.