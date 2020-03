Coronavirus, sala giochi aperta in barba ai divieti: denunciato consigliere comunale nel Vibonese Nei guai il presidente dell’assemblea di un centro della provincia. È accusato di essere venuto meno alle disposizioni del Dpcm. Nel locale c’erano due avventori

VIBO VALENTIA Inosservanza ai provvedimenti dell’autorità. Per tale reato i carabinieri hanno denunciato alla Procura di Vibo Valentia il presidente del consiglio comunale di un centro della provincia. Nel corso di un controllo del territorio finalizzato a prevenire violazioni al decreto ministeriale contenente le disposizioni alle quali devono attenersi i locali pubblici per via del coronavirus, i carabinieri hanno scoperto che il consigliere comunale teneva la sua attività di sala giochi aperta al pubblico (e quindi centro di aggregazione) contravvenendo alle disposizioni del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri. I militari al momento del controllo hanno trovato nella sala giochi due avventori. Da qui la denuncia per violazione dell’articolo 650 del codice penale che sanziona l’inosservanza rispetto ai provvedimenti emessi dalle autorità.