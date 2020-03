Sorical, Santelli convoca un’assemblea straordinaria per nominare il nuovo liquidatore Una riunione utile per nominare contestualmente un nuovo liquidatore con determinazione dei relativi poteri

CATANZARO Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, si prepara a sostituire l’attuale liquidatore (per la parte pubblica) della Sorical S.p.A., la società che si occupa in Calabria della distribuzione delle risorse idriche. «Nella qualità di rappresentante legale della Regione Calabria – scrive Jole Santelli – socio di maggioranza di Sorical, chiedo, ai sensi dell’articolo 2367 del codice civile, la convocazione dell’Assemblea straordinaria della Società per deliberare la sostituzione dell’attuale liquidatore di parte pubblica e la nomina di un nuovo liquidatore con determinazione dei relativi poteri».