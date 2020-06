Rifiuti a Lamezia, la “Rete Civica” contro Mascaro: «Scelte solitarie e spericolate»

LAMEZIA TERME «Dopo aver detto sì tutto da solo alla governatrice Jole Santelli, aver rassicurato che la nuova discarica sarebbe stata una benedizione divina, garantita da Capitano Ultimo (Assessore regionale all’Ambiente) e che serviva al territorio ed alla Multiservizi (evidentemente per rimpolpare con i proventi di nuove tonnellate di rifiuti i bilanci della società e di qualche suo dirigente) ora il Sindaco di Lamezia, probabilmente un po’ in affanno, chiede il consenso ed il supporto dei sindaci del comprensorio, convocati a ratificare le sue solitarie e spericolate scelte». Questo quanto afferma in una nota ufficiale la “Rete Civica” contro le nuove discariche, costituita da un folto numero di associazioni (Italia Nostra, Confagricoltura, CIA-Agricoltori Italiani Calabria Centro, Confesercenti, CNA, Osservatorio Sociale San Nicola, Comitato Lamezia 4 Gennaio, Cittadinanzattiva, Tribunale del Malato, Comitato Salviamo la Sanità del Lametino, Comitato Malati Cronici, Associazione Altrove, Associazione Difesa Consumatori del Lametino, Comitato Lavoro-Sanità-Sicurezza, Comitato Lamezia Maltrattata, Asd Olimpus, Associazione Ali sul Mediterraneo, Associazione M24A-ET San Pietro a Maida, Associazione Santupetrisi ‘nta lu core, Associazione La compagnia di via Bologna).

PROSPETTIVE ECOCOMPATIBILI «Non è certo questo il modo di trattare i Sindaci del comprensorio ed i cittadini dei comuni che rappresentano – scrivono – e Lamezia non può e non deve comportarsi come una “matrigna” che chiama a servizio le sue cenerentole. Deve, invece, riuscire ad intavolare con il tessuto vitale dei comuni un rapporto di reale e leale collaborazione sulle prospettive di governo del territorio e di uno sviluppo economico e sociale eco-compatibile». «L’interazione – scrive ancora la Rete Civica – che da sempre contraddistingue lo scambio di servizi, di rapporti economici, sociali e culturali e di capitale umano tra Lamezia e gli abitanti del suo comprensorio va ripresa, irrobustita ed esaltata con connotati di pari dignità, che mal tollerano scelte calate ed imposte da un malcelato senso di supremazia».

LA DISCUSSIONE Infine, l’invito rivolto allo stesso Mascaro e ai sindaci del comprensorio: «Si apra una discussione su un tema come le discariche, ma anche sulle forze produttive, come l’agricoltura, ma anche turismo, commercio, artigianato, servizi, ecc.) e si discuta con le associazioni civiche e culturali che hanno a cuore il benessere e la salute dei cittadini. Forse con un approccio come questo si capirà che la scelta di autorizzare l’invasione di nuovi rifiuti, anziché puntare sul loro riciclo e la bonifica dei vecchi siti è improvvida, è foriera di danni non solo all’ambiente ed alle attività produttive, ma anche alla salute dei cittadini».