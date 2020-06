Condofuri, accoltellato in pieno centro un giovane

CONDOFURI Un giovane è stato accoltellato nel tardo pomeriggio di giovedì in pieno centro a Condofuri. Per le ferite riportate si trova ricoverato in condizioni gravi al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Ancora non chiare le motivazioni dell’aggressione sulle quali indagano i carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo. Gli inquirenti non escludono che alla base dell’accoltellamento ci sia una lite scoppiata per motivi sentimentali.