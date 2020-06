Falerna, lotta all’abbandono dei rifiuti: aggrediti un vigile e un consigliere comunale

di Giorgio Curcio

FALERNA Abbandono di rifiuti e una ripetuta aggressione ad un pubblico ufficiale e ad un consigliere comunale. Questi gli ingredienti di un episodio di cronaca che, con la normale amministrazione di un Ente, ha davvero poco a che fare.

Siamo a Falerna, piccolo centro della costa tirrenica catanzarese e, da quando l’anno scorso si è insediata la nuova amministrazione targata Menniti, è stata intrapresa una vera e propria “guerra” all’abbandono incontrollato dei rifiuti perpetrato su tutto il territorio, dal centro del paese fino al litorale e alla zona del lungomare. Una battaglia che ha portato numerosi risultati positivi ma anche qualche episodio spiacevole.

L’EPISODIO Lo scorso martedì, infatti, una coppia alla guida del loro camper ha deciso di fermarsi – impropriamente – nei pressi del lungomare. E, come se non bastasse, hanno successivamente abbandonato alcuni sacchi dell’immondizia. L’episodio non è sfuggito ad alcuni cittadini che hanno subito avvertito i vigili. Una volta sul posto, e una volta accertato che i rifiuti appartenessero davvero alla coppia, l’agente della Polizia Locale, Sonny Guzzo, non ha potuto far altro che comminare una contravvenzione. Un atto dovuto ma tanto è bastato per scatenare l’ira dei due e in particolare dell’uomo che è passato dalle minacce di morte ai fatti, scagliandosi e aggredendo il pubblico ufficiale.

L’AGGRESSIONE Ad accorgersi di quanto stava avvenendo è stato proprio un consigliere comunale dell’amministrazione guidata dal sindaco Menniti, Riccardo Floro ma, una volta intervenuto, l’uomo ha aggredito con calci e pugni anche lui. A calmare gli animi e a ristabilire l’ordine sono stati i Carabinieri del Comando di Falerna, guidati dal comandante Alessandro Dolce. L’uomo ha poi tentato di scappare con il proprio camper ma è stato bloccato nei pressi di Caposuvero, grazie anche all’aiuto dei Carabinieri di Gizzeria.

Per l’uomo, originario di Benevento, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Per l’agente e il consigliere, invece, la prognosi è rispettivamente di 10 e 7 giorni. (redazione@corrierecal.it)