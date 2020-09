Amministrative, a Taurianova Roy Biasi verso la vittoria. A Cirò Marina si profila il ballottaggio Dati ancora parziali e in aggiornamento. Nel Comune reggino è in vantaggio il candidato sostenuto dalla Lega con oltre il 40% delle preferenze. Tutto da definire ancora nella città crotonese Stampa articolo

Condividi su









TAURIANOVA Scrutinio ancora in corso ma a Taurianova si sta delineando sempre più la vittoria di Rocco Biasi come nuovo sindaco della città. Biasi, sostenuto dalla Lega e da “Taurianova la città al centro” e “Cultura e identità” è già oltre il 40% delle preferenze, davanti agli altri candidati Fabio Scionti, sostenuto da Partito democratico e Comitato civico, e Daniele Prestileo, sostenuto invece dalle liste Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e Lega per l’Italia. Più staccato, infine, Filippo Speranza, sostenuto dalle liste civiche “Taurianova per te” e Orgoglio sud”. A Taurianova a votare è stato il 56,69% degli aventi diritto.

CIRÒ MARINA Situazione ancora incerta, invece, a Cirò Marina, in provincia di Crotone. Gli ultimi dati ancora non ufficiali vedono in vantaggio il candidato a sindaco Sergio Ferrari, con il 38,16%, sostenuto da tre liste civiche. Insegue Giuseppe Dell’Aquila con il 35,35% mentre è più staccato Nicodemo Filippelli con il 26,48% delle preferenze.