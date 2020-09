Scrutinio infinito a Reggio: dopo 56 ore non ci sono i risultati definitivi La conta voti è passata all’Ufficio elettorale per i ritardi registrati nelle sezioni Stampa articolo

REGGIO CALABRIA A distanza di 56 ore non c’è ancora il risultato definitivo delle elezioni comunali svoltesi domenica e lunedì scorsi per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale di Reggio Calabria. A determinare il ritardo la lungaggine dei presidenti e degli scrutatori di tre sezioni che sono andati oltre il limite massimo fissato dalla legge per la conclusione dello scrutinio. Operazione che è passata così all’Ufficio elettorale centrale di palazzo San Giorgio che ha concluso il lavoro su due delle sezioni ritardatarie. Per la terza, i lavori sono in corso e dovrebbero essere ultimati entro la serata. Solo successivamente, secondo quanto si è appreso, dovrebbe essere aggiornato il sito del Ministero dell’Interno.

Sempre secondo quanto si è appreso, sarebbero in corso anche delle verifiche su alcune altre sezioni già calcolate per i risultati parziali.