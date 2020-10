Internet Governance Forum a Cosenza. «Algieri ha trasformato la Calabria nella Capitale digitale» Il forum internazionale si svolgerà alla Camera di Commercio di Cosenza per tre giorni ed accoglierà eccellenze da tutto il paese per discutere di digitalizzazione. «Un successo che eravamo pronti ad accogliere» Stampa articolo

Condividi su









COSENZA Inizia con un grande successo l’Internet Governance Forum Italia che nella sua edizione 2020 si svolge presso la Camera di Commercio di Cosenza. La rassegna si svolge dal dal 7 al 9 Ottobre 2020 e sarà organizzato in modalità virtuale da Unioncamere, Infocamere, rete dei Punto Impresa Digitale delle Camere di commercio e Camera di commercio di Cosenza, con il patrocinio del ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. L’evento, a cui anno aderito 54 Camere di Commercio e Unioni regionali, è condotto sotto l’egida dell’Onu ed organizzato per la prima volta da una Camera di Commercio di Cosenza, dall’Unioncamere e da Infocamere, che si terrà online e nelle sedi delle Camere di Commercio collegate fino al 9 Ottobre.

Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio Cosentina, celebra l’inizio dei lavori ed il grande successo del forum: «Quest’evento, oggi, coinvolge tutta Italia e la porta a Cosenza. Anche per questo parte da un successo». Algieri ricorda inoltre con orgoglio che tra i tanti ospiti chiamati ad intervenire durante la tre giorni saranno presenti diverse eccellenze del mondo accademico della regione e il Sottosegretario Onu.

Una novità che vede in prima linea un corpo intermedio: «Il prossimo passo – dice Algieri – sarà condividere questi processi con la politica. Qualche anno fa la politica non era neanche presente a livello mondiale su questi temi, oggi invece è presente in maniera forte».

Un’inversione di tendenza rispetto allo schema classico che di solito vede la politica come punto di partenza per risalire poi ai corpi intermedi. Per questo il forum rappresenta una novità: «I corpi intermedi servono alla politica ed oggi si sono messi in gioco concretizzando questo successo. Questi forum può servire per accorciare i gap tra le imprese sparse per il paese». Il Mezzogiorno è punto di (ri)partenza: «Per me questo successo non era inaspettato ed eravamo pronti a riceverlo».

Altro intervento è quello di Mattia Fantinati, parlamentare e consigliere del ministro Pisano sulla digitalizzazione che sottolinea come: «L’Internet Governance Forum è quel format dove tutti gli stakeholders si siedono allo stesso tavolo per collaborare. Internet è ormai un diritto umano a tutti gli effetti e come Governo dobbiamo garantirlo a tutti». Se possiamo parlare di aspetti positivi del Covid «ci ha insegnato che è un bene importantissimo, che sta anzi favorendo anche il rientro di molti giovani e lavoratori sul nostro territorio. Il nostro obiettivo è farli restare qui».

La rassegna si traduce quindi in un successo ed un evento importante per l’intera regione, come tende a sottolineare anche Lorenzo Tagliavanti, presidente di InfoCamere e camera di Commercio Roma, che aggiunge: «Grazie al Presidente Klaus Algieri perché oggi ha trasformato la Calabria nella capitale digitale del Paese».