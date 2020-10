Concorso giornalisti Rai, in trenta superano la preselezione per la Calabria – I NOMI Alla prima prova che si è svolta lo scorso 10 ottobre a Roma hanno partecipato 195 concorrenti. In palio un posto nella redazione regionale della tv di Stato Stampa articolo

ROMA Sono trenta i giornalisti ammessi alla seconda e terza fase del concorso per l’inserimento nella sede regionale della Calabria della Rai. Sono stati pubblicati, infatti, gli esiti della preselezione che si è tenuta, il 10 ottobre scorso, alla Fiera di Roma. Al maxiconcorsone indetto dalla Rai per l’inserimento di 90 giornalisti professionisti nelle sedi regionali, hanno partecipato per aggiudicarsi un posto nella sede calabrese in 195.

Ora i trenta che hanno superato il primo step dovranno affrontare la seconda e terza fase della selezione per entrare a far parte della redazione regionale dell’emittente pubblica nazionale. Ricordiamo che sono dieci i posti di lavoro disponibili per la sede Rai Calabria selezionati tra giornalisti professionisti. La selezione indetta dalla Rai prevede una valutazione per titoli e per prove che consentirà ai vincitori del concorso di essere inseriti come redattore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed a una eventuale successiva assunzione a tempo indeterminato.

CHI PASSA LA PRESELEZIONE Ecco i nomi dei trenta giornalisti professionisti che hanno passato la preselezione per la sede calabrese della Rai:

1. Davide Gangale

2. Tiziano Rugi

3. Mariangela Paone

4. Mario Antonino Meliadò

5. Marco Procopio

6. Salvatore Francesco

7. Lorenzo Edmondo Gottardo

8. Martina Carnovale

9. Iacopo Catarsi

10. Danilo Chirico

11. Simona Musco

12. Valerio Panettieri

13. Rosario Murgida

14. Francesco Paravati

15. Maria Teresa Santaguida

16. Michele Giuseppe Carlino

17. Domenico Giovinazzo

18. Davide Di Bello

19. Vincenzo Imperitura

20. Pietro Rocco Bellantoni

21. Rita Campanaro

22. Alberto De Pasquale

23. Concettina Schiariti

24. Domenico Leonardo Marino

25. Viviana Spinella

26. Lorenzo Bertolucci

27. Alessandro Banfo

28. Rosaria Talarico

29. Francesco Straticò

30. Consolato Minniti