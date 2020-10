Cinque positivi all’ospedale di Soverato, al via tamponi per tutto il personale Sospese le attività ambulatoriali ordinarie fino a lunedì, pronto soccorso chiuso temporaneamente per la sanificazione Stampa articolo

SOVERATO Sono cinque, in totale, gli operatori sanitari dell’ospedale di Soverato positivi al Coronavirus. Il primo caso si era registrato ieri con un operatore di Ortopedia, gli ultimi 4 al Pronto soccorso. La direzione aziendale ha disposto la sospensione delle attività ordinarie ambulatoriali fino a lunedì, garantendo comunque l’emergenza. Il Pronto soccorso è stato chiuso temporaneamente per consentire la sanificazione dei locali, che potrebbe concludersi già in giornata. Sono stati inoltre risposti i tamponi per tutto il personale sanitario dell’ospedale di Soverato.