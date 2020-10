Rischio Covid 19, Abramo “chiude” il Comune di Catanzaro Il sindaco del capoluogo dispone l’immediata sanificazione del palazzo «a fronte di un possibile caso di contagio da Covid 19» Stampa articolo

CATANZARO Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, con un’apposita ordinanza, ha disposto la chiusura della sede comunale di via Jannoni 68 per la giornata odierna, a partire dalle ore 13,30. La chiusura – si legge nell’ordinanza – è stata disposta «a fronte di un possibile caso di contagio da Covid 19». Il provvedimento – spiega poi una nota diffusa dall’Ufficio stampa del Comune – «si è reso necessario a scopo precauzionale per consentire l’immediata sanificazione dell’intero stabile a tutela della salute pubblica».