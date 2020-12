Locri, positivo al Covid il sindaco Giovanni Calabrese Il primo cittadino dà la notizia sui propri canali social. «Ero preparato a questa novità data la positività di mia moglie e dei miei figli. Ringrazio tutti per la vicinanza» Stampa articolo

LOCRI «Da questa mattina sono anch’io formalmente positivo al Covid-19». A comunicarlo sui propri canali social è il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese.

«Considerate le precarie condizioni di salute degli ultimi cinque giorni e la positività di mia moglie Paola, e i miei figli Gaia e Matteo ero già preparato a questa novità. – dice – Sono situazioni non belle che ti sfiancano fisicamente e psicologicamente ma che si affrontano con speranza, forza e determinazione».

Il sindaco ringrazia la cittadinanza, gli amici e le istituzioni «il cui affetto è stato ed è il migliore alleato in questi non facili giorni. Un abbraccio sincero a tutte le altre persone nella medesima situazione, con la certezza che passerà tutto e rimarrà solo un brutto ricordo. A tutti i cittadini l’invito alla massima prudenza perché il Covid è subdolo e imprevedibile e sta mettendo a dura prova la nostra Città».