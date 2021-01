«Dimissioni atto di grande coraggio. Fiducia incondizionata a Renzi» Il senatore calabrese di Italia Viva commenta dei ministri Bellanova, Bonetti e Scalfarotto di lasciare la squadra di governo e il discorso del segretario. «Ancora una volta ha dimostrato di pensare al bene dell’Italia» Stampa articolo

ROMA «Le dimissioni dei componenti della delegazione di Italia Viva dal Governo sono un atto di straordinario coraggio. A Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto va il nostro grazie per il grande lavoro svolto in questi mesi nella trincea dell’emergenza sanitaria. Un impegno di responsabilità e concretezza che ha prodotto risultati importanti. Vanno la mia stima e la mia fiducia incondizionata a Matteo Renzi che, ancora una volta, ha dimostrato di pensare al bene dell’Italia e non agli interessi di una parte politica». Così il senatore di Italia Viva e sindaco di Diamante, Eernesto Magorno.