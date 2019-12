Anm Catanzaro: «Rispetto per il lavoro dei Magistrati e delle Forze dell’ordine» LA NOTA | La giunta sezionale dell’organismo rappresentativo prende posizione contro alcuni commenti all’operazione “Rinascita-Scott”: «Personalizzazioni inaccettabili. Delegittimare l’operato delle Procure significa allontanare i cittadini dalle istituzioni»

CATANZARO «Esprimiamo profondo sconcerto per alcuni commenti apparsi di recente in rete e sui social network a seguito dell’esecuzione dell’operazione “Rinascita-Scott” da parte della Dda della Procura della Repubblica di Catanzaro». Così è scritto in una nota della Giunta sezionale dell’Associazione Nazionale Magistrati di Catanzaro.

«Non pare accettabile – continua l’Anm – la impropria personalizzazione dell’operazione, che si ricorda trova fondamento in un’ordinanza cautelare emessa da un Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, a seguito della richiesta avanzata dalla Procura. Ed appare altrettanto grave che all’operato della magistratura calabrese vengano attribuite finalità politiche e comunque ulteriori rispetto a quelle del solo perseguimento di fatti di reato». Sempre nella nota viene sottolineato come «delegittimare di fronte all’opinione pubblica l’operato della Magistratura, significa di fatto allontanare tutti i cittadini dalle istituzioni, privandoli della necessaria fiducia nei confronti del sistema giustizia e rendendo ancora di più ardua l’opera di repressione della delinquenza e del malaffare. La Giunta sezionale di Catanzaro interviene a chiedere rispetto per il lavoro di tutti i Magistrati e delle Forze dell’ordine, impegnati nella difficile opera di contrasto alla criminalità organizzata, in un territorio, quale quello calabrese, gravemente afflitto dal fenomeno mafioso».