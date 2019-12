Festival di Spoleto, la Procura vuole processare Oliverio Il governatore è accusato di peculato per la partecipazione a un format giornalistico con i fondi destinati alla programmazione turistica

CATANZARO La Procura di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per il governatore della Calabria Mario Oliverio, l’ex deputato del Pd Ferdinando Aiello (la cui posizione era stata in una prima fase stralciata) e Mario Luchetti, presidente del Cda di Hdrà spa, società romana, operante nel settore della comunicazione e dell’organizzazione di eventi. La richiesta – di cui dà notizia zoom24.it – arriva a valle della conclusione delle indagini preliminari, che risale ai primi di dicembre, che vedono coinvolti per peculato Oliverio e Lucchetti. L’accusa, per i due, è quella di avere utilizzato oltre 95mila euro di fondi pubblici, destinati alla promozione turistica della Regione Calabria, impiegati invece per finanziare un evento giornalistico, svoltosi nel luglio 2018 a Spoleto, «con finalità privatistiche – scrive la Procura di Catanzaro – di promozione politica». Ferdinando Aiello, ex parlamentare del Pd, è considerato invece «istigatore e determinatore della condotta, nonché in parte beneficiario dei fondi distratti», mettendo in contatto Oliverio con la Hdrà.

LE ACCUSE E SEQUESTRO (POI REVOCATO) Lo scorso mese di agosto gli uomini del Gruppo Tutela della spesa pubblica della Guardia di finanza di Catanzaro – che hanno condotto le indagini – hanno notificato a Oliverio e Lucchetti un provvedimento di sequestro preventivo di 95.475,02 euro. È questa la cifra che sarebbe stata spesa per la partecipazione della Regione Calabria alla manifestazione Festival dei Due mondi in programma a Spoleto. In realtà non vi sarebbe stata nessuna promozione della Calabria. L’evento finanziato «era un format giornalistico – scrive ancora la Procura – svoltosi a margine del Festival spoletino, nel cui contesto non venivano promosse le attività turistiche regionali, bensì si realizzavano le interviste tipiche di un talk show». La promozione sarebbe stata fatta a favore di Oliverio, protagonista del talk show di Mieli. Per il resto i fondi pubblici euro avrebbero pagato alberghi e cene di gala per l’ospitalità di personalità del giornalismo e dello spettacolo, intervistate nel corso della manifestazione.

«Al sequestro dei beni disposto nei confronti di Oliverio il 5 agosto scorso – ricorda l’avvocato Enzo Belvedere, difensore di Oliverio – è seguita, tre giorni dopo, la revoca del provvedimento disposta dallo stesso Gip che l’aveva emesso. Dissequestro deciso su richiesta dello stesso pubblico ministero. «I beni – aggiunge l’avvocato Belvedere – sono stati così immediatamente restituiti al presidente Oliverio».