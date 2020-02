Amantea, infiltrazioni dei clan al Comune. Arrivano i commissari Il Consiglio dei ministri delibera lo scioglimento dell’ente. Il sindaco Mario Pizzino si era già dimesso nelle scorse settimane. La gestione straordinaria durerà 18 mesi

Condividi su









di Roberto De Santo

AMANTEA Il consiglio comunale di Amantea è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. La decisione è stata adottata dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Un atto dovuto dopo la relazione della commissione d’accesso – che aveva concluso i lavori a metà ottobre – e la successiva valutazione da parte del prefetto di Cosenza che aveva recapitato le sue conclusioni a fine novembre sul tavolo del Viminale. Passaggi obbligati che avevano comunque portata ad accertare «condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali» sulla vita amministrativa del Comune di Amantea.

Da qui la delibera emessa dall’esecutivo Conte che ha posto fine definitivamente all’esperienza amministrativa del Comune tirrenico. Una conclusione di quella esperienza che però era già nell’aria, ma soprattutto era stata già anticipata dalle dimissioni nelle scorse settimane del sindaco Mario Pizzino. Un passo indietro del primo cittadino motivato ufficialmente dallo stesso Pizzino dalle forti fibrillazioni interne alla sua maggioranza – ricordiamo le dimissioni di alcuni esponenti di spicco della coalizione che aveva vinto le elezioni nel giugno del 2017 – e dalle difficoltà a portare avanti la macchina amministrativa comunale alle prese con un dissesto finanziario non ancora rientrato e l’impossibilità conseguente di incrementare la pianta organica comunale ridimensionata dal blocco del turn over imposto appunto dal meccanismo del dissesto finanziario dell’Ente.

Ora l’onta del commissariamento per infiltrazioni mafiosa che riporta indietro le lancetta del tempo al 2008 quando il Consiglio comunale amanteano fu sciolto con le stesse motivazioni.

In quell’occasione però quel provvedimento poi fu revocato dal Tar rimettendo in sella l’allora giunta guidata da Franco Tonnara.

Una vita complicata quella dell’amministrazione comunale appena sciolta e costellata da alcuni episodi che potrebbero aver influito appunto sulla decisione adottata dal Consiglio dei Ministri – che attende comunque ora la ratifica da parte del presidente Sergio Mattarella – ad iniziare dalla vicenda della presunta pressione – vicenda poi per la verità rientrata per la ritrattazione dei protagonisti – per ottenere voti a favore di un esponente della maggioranza comunale in cui era rimasto coinvolto l’ex sindaco di Amantea e già consigliere regionale Franco La Rupa – condannato definitivamente per aver avuto intessuto rapporti con alcuni clan dello Jonio cosentino e ancora sotto inchiesta per ulteriori vicende – che aveva comportato l’arresto, poi annullato, di un assessore comunale. Come anche l’operazione condotta nel 2018 dalla Procura di Paola che ha interessato alcuni amministratori comunali su presunte irregolarità nella gestione di alcuni servizi comunali: mensa, parcheggi.

Dopo la decisione del Consiglio dei ministri, ora si attende ad Amantea l’arrivo della commissione straordinaria che guiderà l’ente almeno per i prossimi 18 mesi. (r.desanto@corrierecal.it)