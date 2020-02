Incidente nel Tarantino, muore 49enne di Rose Nello scontro avvenuto lungo la statale 100 tra un tir e due auto hanno perso la vita anche altre due persone. Il cosentino morto è Giuseppe Terranova

COSENZA Giuseppe Terranova, 49 anni originario di Rose. È una delle tre vittime dell’incidente avvenuto lunedì mattina attorno alle 6,30 lungo la statale 100 Taranto-Bari all’altezza degli svincoli tra Mottola e San Basilio.

A perdere la vita oltre al cosentino, anche Salvatore Festa e Santino Loiudice, entrambi di Gravina in Puglia e 49enni.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti oltre ad una Fiat Multipla a bordo della quale viaggiavano i due pugliesi e la Fiat Panda condotta da Terranova anche un autoarticolato Scania. Il bilancio dello scontro, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti, vede oltre ai tre morti anche tre feriti: i due passeggeri della Multipla e il conducente del grosso mezzo. Questi sono stati trasferiti negli ospedali di Castellaneta e Santissima Annunziata di Taranto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre ai sanitari, una squadra dei vigili del Fuoco e al personale che ha messo in sicurezza la strada.