Maltempo, il Governo dichiara lo stato d’emergenza per il Tirreno calabrese Stanziati 9 milioni di euro per far fronte ai danni provocati dalle mareggiare lungo le coste tirreniche. Gli eventi avvennero tra il 21 e il 24 dicembre scorso

CATANZARO «Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato: la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Lipari e di Santa Maria Salina dell’arcipelago delle isole Eolie, in provincia di Messina, a seguito delle forti mareggiate che si sono verificate nel mese di dicembre 2019, con uno stanziamento di 2.100.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. La dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, con uno stanziamento di 9.000.000 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali». È quanto si legge nella nota della presidenza del Consiglio.