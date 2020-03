Coronavirus, Brusaferro (ISS): «Settimana decisiva, bisogna essere rigorosi» Per il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità «Bisogna aspettare ancora qualche giorno per capire la tendenza ma non bisogna illudersi per il piccolo calo»

ROMA Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, si dice “prudente” sui numeri dei casi di coronavirus registrati ieri. «Dobbiamo guardare i dati con grande attenzione – afferma ai microfoni di Rai Radio2 – analizzarli anche dal punto di vista epidemiologico. Bisogna aspettare ancora qualche giorno per capire la tendenza, questa è una settimana molto importante». I dati della Protezione civile «sono nazionali – osserva ancora Brusaferro – e aggregano i dati delle regioni dove c’è elevata circolazione con quelli di regioni dove la circolazione è ancora limitata. Dobbiamo tenerne conto, fare in modo che le regioni dove la circolazione è ancora limitata continuino ad averla limitata. Bisogna fare di tutto affinché le curve del nord non arrivino al sud. Fare in modo che il numero di persone che si infetta sia più limitato e che quindi le persone che poi necessitano di cure presso ospedali o terapie intensive sia tale da poter essere approntato». Dunque niente illusioni per Brusaferro: «Guardiamo a questa settimana e sforziamoci tutti di avere i comportamenti giusti. Un comportamento scorretto di oggi – avverte il presidente dell’Iss – si riverbererà nelle prossime due settimane. Non dobbiamo illuderci rispetto a un piccolo calo, la capacità nostra di essere rigorosi nel rispettare le misure influirà certamente sulle dinamiche delle curve in tutte le regioni».