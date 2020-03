Covid-19, il Corriere della Calabria si schiera al fianco delle strutture ospedaliere La nostra testata parteciperà attivamente alla raccolta di fondi per acquistare attrezzature da devolvere agli ospedali calabresi. Le risorse saranno devolute alla Fondazione Politeama

LAMEZIA TERME Anche il Corriere della Calabria scende in campo per sostenere l’iniziativa #calabriaunitaperlavita. Una iniziativa destinata a raccogliere fondi per acquistare strumenti sanitari destinati alle strutture sanitarie che stanno combattendo l’emergenza da Covid-19.

Una sfida al momento impari – vista la penuria di risorse e mezzi di cui il sistema sanitario regionale è dotato – a cui il Corriere della Calabria non poteva sottrarsi per affiancare chi in prima linea sta cercando di prevenire prima il diffondersi del Coronavirus e poi di curare i pazienti che stanno via via affollando le strutture ospedaliere della regione. Proprio per questo parteciperà attivamente alla raccolta di fondi che saranno devoluti alla Fondazione Politeama che ha attivato un fondo per l’acquisto di uno o più ventilatori polmonari per la terapia intensiva.

Si tratta di uno dei più importanti enti che operano in Calabria e per questo è deputato – ai sensi dell’art.66 del decreto “Cura Italia” – a raccogliere fondi per finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. Nei prossimi giorni il sito della nostra testata destinerà ampi spazi per spiegare nel dettaglio come poter aiutare a sconfiggere questa grande battaglia contro quel nemico invisibile chiamato Coronavirus.

Intanto si potrà iniziare a partecipare all’iniziativa seguendo le istruzioni indicate nel sito specifico e offrendo il proprio contributo per raggiungere questo obiettivo.