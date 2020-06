Vitalizi, interviene Jole Santelli: «La parola è tabù, li eliminiamo»

«Niente ritorno dei vitalizi: tecnicamente è spiegabile ma già la parola è tabù, quindi eliminiamo». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ai microfoni di Giovanni Minoli al “Mix delle 5” su Rai Radio 1. Alla domanda di Minoli che le ha chiesto se sia stata un errore l’approvazione della legge sui vitalizi nell’ultimo Consiglio regionale. Santelli ha risposto in modo lapidario: «Decisamente». Il presidente della Regione Calabria si è poi soffermata sul suo rapporto con Silvio Berlusconi: «Mi ha sempre detto di fare quello che pensavo e non avere paura, mi ha insegnato – ha sostenuto Santelli – la voglia di scommettere e di pensare di poter cambiare sempre le cose e di non arrendersi rispetto ai problemi giornalieri».