Regione, la “risposta” della Santelli: interim per Borgo all’Avvocatura La governatrice nomina coordinatore reggente l’attuale segretario generale. Annunciato il ricorso contro l’ordinanza anti-Giungato del tribunale di Catanzaro Stampa articolo

Condividi su









CATANZARO Maurizio Borgo, super-segretario generale della Giunta, è il coordinatore ad interim dell’Avvocatura regionale. L’ha nominato oggi la governatrice Jole Santelli alla luce dell’ordinanza con la quale il tribunale di Catanzaro ha sospeso l’efficacia della precedente nomina di Maria Maddalena Giungato.

Contro la stessa ordinanza, inoltre, la Santelli, nel decreto di nomina di Borgo, annuncia ricorso ritenendo «non condivisibili le motivazioni». La nomina di Borgo – spiega la Santelli nel decreto odierno – è motivata dalla «necessità di garantire l’efficace andamento e l’unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali e, pertanto, di procedere, in attesa della definizione del procedimento cautelare, alla nomina di un coordinatore ad interim» dell’Avvocatura regionale. Santelli precisa altresì che la nomina di Borgo non comporta oneri a carico del bilancio regionale. (a. cant.)