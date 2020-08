Disastro aereo Cassano, eseguita l’autopsia sui corpi dei due piloti Ci vorranno alcune settimane per consegnare nella mani della Procura di Castrovillari gli esiti dell’esame autoptico eseguito dal medico legale incaricato dalla magistratura. Intanto sull’incidente costato la vita mercoledì scorso a due vercellesi indagherà l’Ansv Stampa articolo

Condividi su









CASSANO Eseguita ieri pomeriggio l’autopsia sui cadaveri dei due piloti vercellesi morti mercoledì scorso nello schianto aereo avvenuto nelle campagne di Cassano allo Jonio. Il dottor Francesco Introna – medico legale di Bari a cui il sostituto procuratore della Repubblica di Castrovillari, pm titolare del fascicolo ha affidato l’incarico – al termine dell’esame autoptico effettuato sui corpi di Tonino Greppi e Roberto Savio, i due vercellesi di 68 e 66 anni, si è riservato di consegnare gli esiti della perizia nelle prossime settimane. Una perizia fondamentale per comprendere se alla base dell’incidente costato la vita ai due ci sia stato un malore o viceversa un guasto tecnico all’aeromobile Aviamilano P-19 che è precipitato per poi prendere immediatamente fuoco in contrada Murate.

Intanto i corpi dei due sventurati restano sotto sequestro e a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ma non è la Procura della Repubblica di Castrovillari l’unica ad indagare sulle cause dell’incidente. Anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza in volo (Ansv) ha comunicato di aver aperto un’indagine sul disastro aereo. I tecnici dell’Agenzia, infatti, preleveranno informazioni sul volo ed esamineranno i resti del velivolo decollato dall’aviosuperficie “Sibari Fly” di Sibari.

Ricordiamo che i due dopo aver trascorso alcuni giorni a casa di alcuni amici a Corigliano Rossano erano decollati dal piccolo scalo della Sibaritide mercoledì scorso. Prima avevano effettuato il pieno di carburante per il lungo viaggio che li avrebbe riportato a casa a Vercelli. Una destinazione a cui non sono mai arrivati. Poche centinaia di metri dopo infatti il velivolo è precipitato andando completamente distrutto anche per l’incendio divampato subito dopo l’impatto.