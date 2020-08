Altro sbarco nella Locride, in 40 arrivati sulla spiaggia di Stignano Tutti i migranti sono stati sottoposti a controlli sanitari e tampone. I nuovi arrivi si aggiungono a quelli di ieri a Roccella Ionica Stampa articolo

CAULONIA Nuovo sbarco indisturbato di migranti nella Locride. Con una imbarcazione a vela lunga circa 15 metri, quaranta migranti di nazionalità iraniana e irachena sono riusciti, senza essere notati, a raggiungere, con tutto il natante, la spiaggia di Stignano Mare, tratto di costa dell’alto Jonio reggino L’arrivo dei migranti, che segue lo sbarco di altri 65 profughi, di cui 7 positivi al Covid-19, giunti nel vicino porto di Roccella Jonica poco prima dell’alba di ieri, è avvenuto stamattina poco prima delle 5. A lanciare l’allarme sono stati alcuni pescatori e automobilisti in transito lungo l’adiacente Statale 106 che hanno notato gruppetti di migranti, tra cui alcune donne e bambini, camminare a piedi ai lati della carreggiata ionica. A poco alla volta carabinieri, agenti della polizia di stato e militari della guardia di finanza sono riusciti a rintracciare e a bloccare tra Stignano Mare, Riace e Caulonia Marina tutti gli occupanti dell’imbarcazione a vela fatta arenare sulla spiaggia. I circa 40 migranti, al momento, in attesa di essere trasferiti in luoghi di accoglienza adeguati, sono stati sistemati in una struttura messa a disposizione dal Comune di Caulonia. Oltre ad essere stati già fotosegnalati dalle forze dell’ordine, tutti i migranti sono stati già sottoposti al tampone rinofaringeo da parte del personale specializzato dell’Azienda sanitaria reggina. La barca a vela è stata disincagliata e trainata fin dentro il porto “Delle Grazie” di Roccella dalla Guardia Costiera.

*immagine di repertorio ripresa dal web