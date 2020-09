Covid, un nuovo caso positivo a Simeri Crichi Si tratta di una donna arrivata da fuori regione. La conferma arriva dal sindaco, Pietro Mancuso: «Sarà mio dovere informarvi puntualmente di ogni evoluzione». I familiari sono stati sottoposti a tampone e all’obbligo della quarantena Stampa articolo

SIMERI CRICHI C’è un nuovo caso di coronavirus a Simeri Crichi, piccolo centro della provincia di Catanzaro. Si tratta di una signora giunta da fuori regione.

A riferirlo è direttamente il sindaco, Pietro Mancuso, attraverso un post su Facebook.

La donna risultata positiva al Covid è ricoverata presso l’ospedale di Catanzaro mentre i familiari sono stati sottoposti a tampone e all’obbligo della quarantena con Ordinanza Sindacale in attesa dei risultati.

«Da parte mia e dell’amministrazione comunale – scrive il primo cittadino – grande vicinanza e solidarietà alla famiglia colpita dall’epidemia.Colgo l’occasione per ribadire a coloro che allarmati mi hanno contattato per avere ulteriori informazioni a seguito della notizia divulgata sui social, che la legge mi impone di non divulgare ai cittadini i dati sensibili delle persone affette dal virus».

A garantire la sicurezza degli altri cittadini è come sempre l’autorità sanitaria che ha già avviato un’accurata indagine epidemiologica e a porre in “quarantena con sorveglianza attiva” tutte quelle persone che possono essere entrate in contatto con il soggetto positivo.

«Sarà mio dovere informarvi – conclude il sindaco – puntualmente di ogni evoluzione».