Taurianova e Cirò Marina, avanti Biasi e Ferrari Dati e percentuali ancora parziali ma si sta già definendo, al ballottaggio, un risultato che confermerebbe la tendenza del primo turno Stampa articolo

Condividi su









LAMEZIA TERME I dati sono ancora parziali ma sia a Cirò Marina che a Taurianova si sta delineando la vittoria dei due candidati che già al primo turno avevano ottenuto la maggior parte dei consensi.

A Taurianova, dove sono state scrutinate ancora 8 sezioni su 20, è Roy Biasi in vantaggio su Fabio Scionti con il 58,37% delle preferenze (Biasi ha già dato il via ai festeggiamenti), nettamente superiore rispetto al 41,63% dello sfidante.

A Cirò Marina, invece, è in vantaggio Sergio Ferrari su Giuseppe Dell’Aquila con 2.887 preferenze rispetto ai 2.210 voti dello sfidante. Ma i dati sono ancora parziali e in costante aggiornamento.