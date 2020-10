Proclamato Falcomatà: «Continueremo a parlare alla città. La Giunta sarà un mix» – VIDEO Con la cerimonia ufficiale davanti a Palazzo San Giorgio «inizia il secondo tempo»del primo cittadino reggino. «È stata una campagna elettorale sofferta. Gli assessori saranno sia interni che esterni». Presente Minicuci, che garantisce la sua presenza in consiglio Stampa articolo

REGGIO CALABRIA «Inizia il secondo tempo, il meglio deve ancora venire». Giuseppe Falcomatà proclamato ufficialmente sindaco di Reggio per i prossimi 5 anni. Una partecipata cerimonia – all’aperto a fronte delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19 – officiata dal presidente della commissione elettorale il magistrato Giuseppe Campagna, è andata in scena davanti all’ingresso di Palazzo San Giorgio. Falcomatà si dice «molto più emozionato del 2014» prima di iniziare la lunga rassegna di ringraziamenti verso coloro i quali gli hanno permesso di conseguire il risultato elettorale. «E’ stata una campagna elettorale dura – aggiunge – sofferta per tutti noi, per le nostre famiglie, per i candidati e, ora, stiamo sentendo il peso fisico e mentale. Ringrazio tutti i cittadini, chi ci ha dato fiducia e chi ha dato fiducia ad altre compagini politiche. Ognuno di voi è stato da stimolo costante sia per darci la forza sia per farci vedere le cose che non andavano e che dobbiamo modificare. Questa è la vittoria della città, della consapevolezza, delle identità, del senso di appartenenza e questo spirito non va disperso».

UN MIX PER LA GIUNTA Bisognerà pazientare per scoprire quale sarà la sua squadra di Governo, almeno fino a dopo la proclamazione dei congilieri del prossimo sabato. «Ci saranno delle novità e sorprese», conferma il neo eletto primo cittadino. «Quando parlo di continuità nella discontinuità non mi riferisco solo alle scelte, ma anche al modo di affrontarle». Il riferimento in tal senso è alle consultazioni: non solo quelle “classiche”, ma anche rivolte all’esterno. «Apriremo un confronto – aggiunge Falcomatà – con tutte le forze in gioco perché le scelte devono essere condivise e rappresentative degli ambienti produttivi della nostra città. Non metteremo davanti le persone davanti, ma i cittadini, le compagini e le forze politiche». In tal senso parla espressamente della convergenza d’intenti trovata con Saverio Pazzano e il movimento “La Strada”: «Vogliamo continuare la sinergia che ci ha permesso di conseguire questo risultato in sede di ballottaggio».

Si profila dunque un “mix”: «Noi continuiamo a parlare a tutta la città e a tutti i cittadini indistintamente. Gli assessori saranno sia interni che esterni, ovvero rappresenteranno la città nelle sue espressioni».

I COMPLIMENTI DI MINICUCI Dalla folla, a sopresa, emerge il candidato sfidante, Antonino Minicuci, che si congratula pubblicamente con lo stesso Falcomatà e garantisce la sua presenza in consiglio comunale «per il bene della città». (f.d.)