La giunta ha scelto: ecco i sei giornalisti assunti dalla Cittadella Selezionati i professionisti che completano l'Ufficio stampa della giunta regionale: Bellantoni, Acri, Gatto, Dragone, Morabito e Campanella si aggiungono ai colleghi Greto e Merlo

CATANZARO Oggi sono arrivati in Cittadella regionale per firmare la dichiarazione sull’assenza di conflitti d’interesse. Manca soltanto la firma dei contratti, poi la giunta regionale avrà il proprio ufficio stampa al completo (al momento sono soltanto due, Patrizia Greto e Giovanni Merlo, – su otto – le caselle occupate, con contratti lasciati in eredità dalla vecchia giunta). Con le candidature raccolte il 25 agosto, la politica si è presa più di un mese per decidere quali siano i nomi e la ratifica è arrivata da poche ore. A curare la comunicazione istituzionale della Cittadella saranno Pietro Bellantoni, già giornalista del Corriere della Calabria; Armando Acri, direttore di Infonight; Manuela Dragone, sociologa ed esperta in comunicazione; Pippo Gatto, massmediologo; Attilio Morabito, fotoreporter; Mario Campanella, già dirigente del Comune di Cosenza.

Per i giornalisti sono previsti contratti di un anno, rinnovabili fino al termine della legislatura regionale.

Questo il trattamento economico previsto nell’avviso pubblicato in agosto: «Il compenso lordo annuale onnicomprensivo di tutti gli oneri riflessi, previsto per la prestazione libero professionale, è pari ad euro 65mila euro per il coordinatore dell’Ufficio stampa; 56mila euro per l’incarico di vice coordinatore; 42mila euro per ciascun restante componente dell’ufficio stampa».