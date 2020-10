Coronavirus, oggi due decessi nel Reggino. Sono quattro i ricoverati in Terapia intensiva In provincia di Reggio Calabria attualmente si registra il più alto numero di positivi a livello regionale: oggi sono stati 148 Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA È di due nuovi decessi il bilancio dei morti da covid-19 a Reggio Calabria. Un uomo, di 87 anni, con pregresse patologie, è deceduto nell’Unità operativa complessa di pneumologia del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli”, mentre l’altro decesso, di cui non si hanno al momento altri particolari, è avvenuto fuori dalla struttura ospedaliera. Non sono stati resi noti, infatti, particolari sul luogo dove la persona affetta da Covid è morta, l’età e le eventuali altre patologie che lo riguardavano. Attualmente a Reggio Calabria sono 47 i pazienti positivi ricoverati in ospedale 26 dei quali in degenza ordinaria nel reparto di Malattie infettive, 17 in Pneumologia e 4 in Terapia Intensiva. I pazienti accolti finora dal GOM di Reggio sono 161 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 167 ricoveri). In provincia di Reggio Calabria attualmente si registra il più alto numero di positivi a livello regionale: oggi sono stati 148.