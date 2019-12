RINASCITA | Anche Gianluca Callipo nega le accuse: «Presenteremo i documenti» Durante l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip di Cosenza, il sindaco di Pizzo contestato la ricostruzione della Dda. I legali: «Deposito entro lunedì»

VIBO VALENTIA Ha negato ogni addebito, contestando la ricostruzione accusatoria della Dda di Catanzaro e riservandosi la produzione di documentazione a sostegno delle proprie tesi Gianluca Callipo, il sindaco di Pizzo arrestato giovedì nell’operazione Rinascita-Scott, comparso oggi davanti al gip di Cosenza per l’interrogatorio di garanzia.

Callipo, presidente di Anci Calabria, ha quindi risposto alle domande contestando le accuse di omissione e di concorso esterno in associazione mafiosa. In particolare si fa riferimento all’omissione in ordine all’assegnazione di un’abitazione ad un esponente di punta della consorteria locale e alla vicenda della gestione di un noto ristorante di Pizzo. I difensori di Callipo, gli avvocati Armando e Clara Veneto, e Roberto Franco, hanno annunciato il deposito, per lunedì, di documentazione a sostegno delle affermazioni rese dall’amministratore.