Badolato, muore travolto da un auto sulla 106 Il corpo della persona coinvolta nell’incidente è stato ritrovato nella mattinata di martedì. Denunciato un pensionato alla guida della vettura

BADOLATO Un uomo è morto travolto da un’auto lungo la statale 106 nel tratto tra Badolato e Santa Caterina. L’incidente è avvenuto lunedì sera quanto, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura condotta da un pensionato di Badolato ha investito l’uomo di cui non sono state ancora rese note le generalità.

L’autista si è fermato per soccorrere la sua vittima ma nonostante abbia effettuato le ricerche del corpo nei pressi della zona dove è avvenuto l’impatto non l’ha rintracciato. A rinvenirla le forze dell’ordine martedì mattina mentre effettuavano un altro accertamento nell’area a causa di un altro incidente stradale.

Il pensionato è accusato ora di omicidio stradale.